Путин в пятницу планирует встретиться с Сечиным

Архивное фото Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин планирует 1 декабря встретиться с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Насколько мне известно, компания "Роснефть" планирует на исследования в сфере генетики направить до 20 млрд рублей, это вполне может соответствовать тому, что требуется для достижения тех целей о которых вы сказали", - сказал Путин, комментируя выступление одной из участниц Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"Я с Игорем Ивановичем Сечиным поговорю, мы с ним послезавтра увидимся, как раз у нас в плане встреча с ним в пятницу", - сообщил президент.