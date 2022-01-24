Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 24.01В России 11 173 300+65 109В мире 351 378 115+2 243 563

В Петербурге усилят ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Петербурга готовят более строгие санитарные ограничения в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19, заявил в понедельник губернатор Александр Беглов.

"Правительство города готовит изменение в 121 постановление с новыми, более строгими, санитарными ограничениями. Торжества в честь дня ленинградской Победы (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - ИФ) будем проводить в максимально безопасном режиме. Церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище 27 января состоится. Порядок проведения других мероприятий может быть изменен. Концерт в БКЗ "Октябрьский" пройдет онлайн", - сказал Беглов в обращении к горожанам на "Радио России - Петербург".

Он также отметил серьезное осложнение эпидемиологической обстановки в городе.

"На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости. Более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях. И особых усилий для сохранения здоровья – своего и своих близких", - сказал губернатор.

Беглов напомнил, что из-за роста заболеваемости в Петербурге впервые за все время пандемии меняется система оказания медицинской помощи. Поликлиники с понедельника временно переведены на особый режим работы. Они стали принимать пациентов с легкими симптомами COVID-19 и ОРВИ. Плановая помощь ограничивается.

"Все заболевшие с признаками ОРВИ будут разделены на три потока. Первый – это пациенты с легкой формой, температурой ниже, чем 38 градусов, а также бессимптомные больные. Для них в поликлиниках организованы специальные приемные отделения с отдельным входом. Они работают без предварительной записи, в порядке живой очереди. Там можно сдать ПЦР-тест и оформить больничный. Пациентам средней тяжести, с температурой выше, чем 38 градусов, необходимо, как и прежде, вызывать врача на дом по телефону 122", - сказал он.

Губернатор отметил, что такой режим поликлиник может продлиться в течение четырех-пяти недель.

"Новый режим работы первичного звена – мера вынужденная, экстренная и непродолжительная. Специалисты по эпидемиям говорят о четырех-пяти неделях пиковых нагрузок", - сказал он.

Беглов сообщил, что сейчас власти ищут дополнительные возможности для аренды автотранспорта для нужд учреждений и для оплаты услуг такси при транспортировке на КТ.

Он также сообщил о расширении "красных зон" в детских больницах. Со среды полностью на прием ковидных пациентов будет переведена Детская больница имени Филатова.

Губернатор отметил, что Петербург сохраняет работу всех развернутых в городе пунктов вакцинации, призвал жителей города вакцинироваться.

Петербург коронавирус

Новости

"Новая газета" намерена обратиться в СК из-за высказываний Кадырова

К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей

К учениям Балтийского флота РФ привлекли 20 кораблей

Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Правозащитник Каляпин заявил об угрозе своей безопасности после высказываний Кадырова

Правозащитник Каляпин заявил об угрозе своей безопасности после высказываний Кадырова

Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в налете на бизнесмена в Москве

Вопрос газификации Камчатки учтут при распределении ресурсов Ямала между компаниями

Вопрос газификации Камчатки учтут при распределении ресурсов Ямала между компаниями

В Кремле заявили об очень высокой угрозе наступления Украины на Донбасс

Песков отметил, что введение локдауна в РФ не обсуждается

Песков отметил, что введение локдауна в РФ не обсуждается

В Кремле слова Кадырова о "террористах" назвали его личным мнением

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи получил разрешение на исследования "Спутника V" для детей

Центр Гамалеи получил разрешение на исследования "Спутника V" для детей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });