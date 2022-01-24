В Петербурге усилят ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Петербурга готовят более строгие санитарные ограничения в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19, заявил в понедельник губернатор Александр Беглов.

"Правительство города готовит изменение в 121 постановление с новыми, более строгими, санитарными ограничениями. Торжества в честь дня ленинградской Победы (День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - ИФ) будем проводить в максимально безопасном режиме. Церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище 27 января состоится. Порядок проведения других мероприятий может быть изменен. Концерт в БКЗ "Октябрьский" пройдет онлайн", - сказал Беглов в обращении к горожанам на "Радио России - Петербург".

Он также отметил серьезное осложнение эпидемиологической обстановки в городе.

"На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости. Более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим. Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях. И особых усилий для сохранения здоровья – своего и своих близких", - сказал губернатор.

Беглов напомнил, что из-за роста заболеваемости в Петербурге впервые за все время пандемии меняется система оказания медицинской помощи. Поликлиники с понедельника временно переведены на особый режим работы. Они стали принимать пациентов с легкими симптомами COVID-19 и ОРВИ. Плановая помощь ограничивается.

"Все заболевшие с признаками ОРВИ будут разделены на три потока. Первый – это пациенты с легкой формой, температурой ниже, чем 38 градусов, а также бессимптомные больные. Для них в поликлиниках организованы специальные приемные отделения с отдельным входом. Они работают без предварительной записи, в порядке живой очереди. Там можно сдать ПЦР-тест и оформить больничный. Пациентам средней тяжести, с температурой выше, чем 38 градусов, необходимо, как и прежде, вызывать врача на дом по телефону 122", - сказал он.

Губернатор отметил, что такой режим поликлиник может продлиться в течение четырех-пяти недель.

"Новый режим работы первичного звена – мера вынужденная, экстренная и непродолжительная. Специалисты по эпидемиям говорят о четырех-пяти неделях пиковых нагрузок", - сказал он.

Беглов сообщил, что сейчас власти ищут дополнительные возможности для аренды автотранспорта для нужд учреждений и для оплаты услуг такси при транспортировке на КТ.

Он также сообщил о расширении "красных зон" в детских больницах. Со среды полностью на прием ковидных пациентов будет переведена Детская больница имени Филатова.

Губернатор отметил, что Петербург сохраняет работу всех развернутых в городе пунктов вакцинации, призвал жителей города вакцинироваться.