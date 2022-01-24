Почти 300 школьных классов закрыли на карантин по COVID-19 в Ленинградской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Резкий рост COVID-19 отмечается в Ленинградской области, 290 школьных классов закрыто на карантин, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в понедельник в прямом эфире на телеканале "Россия-24".

"Если на прошлый понедельник у нас было заболевших в сутки было порядка 300 человек, то на сегодняшний день заболевших 792. Достаточно резкий рост", - сказал он.

Губернатор отметил, что наряду с высокими показателями заболеваемости резкого роста госпитализаций не наблюдается - в основном преобладает амбулаторное лечение. Так, по данным на прошлый понедельник в регионе занято 1,3 тыс. коек, сегодня число занятых коек возросло до 1 тыс. 380.

Как отметил Дрозденко, в частности, рост COVID-19 наблюдается среди детей. Также он заявил, что сегодня уже 290 классов находятся на карантине, что является самой высокой цифрой за весь период пандемии коронавируса. В связи с этим власти планируют вводить ограничения по школам, в частности, отменят кабинетную систему (занятия каждого класса будут проходить в своём кабинете), разделят групповые потоки младших и старших классов и запретят посещать здание школы людям, не связанным с учебным процессом.

"Мероприятия, родительские собрания, концерты, торжественные линейки, 8 марта, 23 февраля, то что традиционно отмечали в школах - это все отменится", - заключил губернатор.

Учителям в школе рекомендовано находиться в масках. Переход на дистанционное обучение пока не планируется.

Как сообщалось, утром в регион поступило 720 доз комплектов вакцины для подростков "Спутник М". По словам Дрозденко, заявки на добровольную вакцинацию уже поступают от родителей из ряда муниципалитетов.