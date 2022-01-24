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Власти РФ проработают дополнительные меры поддержки молочной отрасли

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочной отрасли РФ, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году. Об этом сообщила ее пресс-служба по итогам совещания, на котором была обсуждена ситуация в отрасли и перспективы ее развития.

С учетом сокращение поголовья, волатильности рубля, зависимости от иностранных препаратов и роста стоимости кормов молочной отрасли необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию.

Как отметили участники совещания, экономические последствия пандемии отразились на молочной отрасли. Производители отмечают рост цен на корма, ветеринарные препараты и электроэнергию. В то же время предпринимаемые правительством меры по стабилизации ценовой ситуации способствовали сдерживанию темпов роста затрат сельхозпроизводителей. Например, своевременной оказалась поддержка производителей в размере 10,6 млрд рублей на понесенные затраты на корма.

При этом, по данным Минэкономразвития, по итогам третьего квартала 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14%, производителей молока - на 12%. В то же время специалисты отмечают рост себестоимости производства на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как напомнила Абрамченко, в 2021 году Минсельхоз в рамках стимулирующей и компенсирующей субсидий предоставил предприятиям молочного скотоводства и производителям молочной продукции около 54 млрд рублей. В 2022 году господдержка также составит около 54 млрд рублей.

Вице-премьер считает, что сегодня в отрасли есть серьезный задел для роста. "Пороговые значения доктрины продовольственной безопасности - 90%. Однако, несмотря на рост производства молока и молочной продукции по предварительным итогам 2021 года, самообеспеченность составляет 84%. Отрасли необходим новый инвестиционный цикл: с одной стороны, поддержка новых производств, с другой - сохранение поддержки действующих инвестпроектов", - отметила Абрамченко.

Виктория Абрамченко

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