Минсельхоз с 2024 года откажется от стимулирующей субсидии аграриям

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский Минсельхоз с 2024 года планирует объединить компенсирующую и стимулирующую субсидии, отказавшись от последней, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявления замминистра Елены Фастовой.

Подводя итоги завершившегося 30 июня 2022/2023 сельхозгода, она отметила, что показатели Доктрины продовольственной безопасности достигнуты, цели по некоторым направлениям даже перевыполнены, а поэтому в дальнейшем стимулировании отрасли необходимости нет.

До 2020 года в российском АПК действовала единая субсидия, напоминает издание. Затем она была разделена на компенсирующую и стимулирующую. К первой, направленной на компенсацию выпадающих доходов производителей, отнесли оказание несвязанной поддержки в растениеводстве и молочном скотоводстве, поддержку племенного животноводства и агрострахования. Фактически речь идет о компенсации агропроизводителям недостаточной рентабельности в этих отраслях. Стимулирующая же субсидия направлена на развитие регионами обозначенных Минсельхозом приоритетных отраслей.

Изначально соотношение компенсирующей и стимулирующей субсидий ради поддержания отрасли во время пандемии зафиксировалось на уровне 58% на 42%, но предполагалось, что постепенно от компенсирующих субсидий ведомство будет отказываться. Однако за последний год позиция министерства очевидно изменилась, пишет газета. По словам Елены Фастовой, задачи властей свелись к тому, чтобы сохранять и поддерживать производство, а не стимулировать его.

Как сообщалось, лимит на компенсирующие субсидии в 2023 году составляет 26,7 млрд рублей (32,9 млрд рублей в 2022 году), на стимулирующие - 31,8 млрд рублей (20,5 млрд рублей).

По данным Минсельхоза, объем господдержки отрасли в 2023 году составит 472,5 млрд рублей против более 0,5 трлн рублей в 2022 году.