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Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска

Сообщения о "минировании" также поступили в школы Южно-Сахалинска и Корсакова

Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сообщение о минировании одного из рейсов поступило утром во вторник в аэропорт Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба аэропорта.

"В 08:45 местного времени в аэропорт "Южно- Сахалинск" поступило сообщение о минировании одного из рейсов. В аэропорту работают спецслужбы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эвакуации пассажиров в здании аэровокзала не потребовалось. Территорию аэропорта осматривают специалисты.

Информация о "минировании" также поступила утром во вторник в шесть школ Южно-Сахалинска и в школы города Корсакова, сообщают администрации обоих муниципалитетов. Школьники и педагоги эвакуированы, работают спецслужбы.

Как сообщалось, в Южно-Сахалинске и в Корсакове вторую неделю ежедневно приходят сообщения о "минировании" школ и детских садов.

Южно-Сахалинск

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