В Челябинске и Тюмени "заминировали" школы, в Волгограде - суды

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Челябинске и Тюмени во все школы поступили угрозы о заложенных бомбах, в Волгограде рассылка затронула железнодорожный вокзал и суды.

Об отмене очных занятий в школах Челябинска объявила пресс-служба мэрии. Школы должны были проверить. Чиновники попросили горожан сохранять спокойствие.

"Напомним, при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания. Эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаций", - отмечает мэрия.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что сообщения поступают по IP-телефонии, преимущественно из-за рубежа. В отдельных школах агентству сказали, что занятия для второй смены пройдут дистанционно, первую смену отправили по домам.

В прошлый раз в Челябинске отменяли все занятия в школах 20 января по такой же причине.

О "минировании" всех школ в Тюмени и о планах провести тотальную эвакуацию сообщил инфоцентр областного правительства. Здания школ должны проверить до конца дня. Предыдущая рассылка и проверка школ в Тюмени также попала на 20 января.

В Волгограде сообщения об угрозе взрыва получили несколько крупных объектов, включая железнодорожный вокзал "Волгоград-1" и городские суды, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Также, по его сведениям, проверять должны офисный центр "Волгоград-сити" и ТРЦ "Акварель".

В Красноярске за рассылку ложных угроз о минировании арестовали двух местных подростков. В МВД отмечали, что это дети из благополучных семей.