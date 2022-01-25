Путин побеседует онлайн с топ-менеджерами ведущих итальянских компаний

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 26 января в режиме видеоконференции проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний, сообщила пресс-служба Кремля.

Предполагается, что они обсудят актуальные аспекты двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.

"Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий", - говорится в пресс-релизе.