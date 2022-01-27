Bloomberg анонсировал видеовстречу Путина с германскими бизнесменами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Восточный комитет германской экономики организует видеоконференцию руководителей ведущих компаний ФРГ с президентом России Владимиром Путиным, мероприятие пройдет 3 марта, сообщил Bloomberg.

Как ожидается, в беседе примет участие председатель группы компаний Metro AG Штеффен Гройбель. Имена других участников встречи агентству не известны.

По данным Bloomberg, Россия - 14-й крупнейший партнер Германии. Согласно данным Федеральной статистической службы Германии, в 2020 году выручка от экспорта и импорта двух стран составила 44,6 млрд евро.

Недавняя видеоконференция Путина с итальянскими топ-менеджерами, которая прошла 26 января и в которой участвовали высокопоставленные российские чиновники и представители госкомпаний, вызвала широкий резонанс. Тот же Bloomberg сообщил, что на фоне эскалации вокруг Украины правительство Италии попросило бизнес отказаться от этой встречи. По сведениям la Repubblica, под давлением чиновников компаний Eni и Snam отменили участие в видеоконференции.

В организовавшй видеоконференцию Итало-российской торговой палате (CCIR) заявили, что таких просьб от правительства не получали. О мероприятии CCIR объявила еще в ноябре. В палате считают, что итальянскому бизнесу нужен диалог с российскими институтами.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков тогда призвал усматривать в этой встрече попытку Москвы заручиться поддержкой бизнес-среды Италии на случай введения новых антироссийских санкций. Он также сказал, что от участия в мероприятии отказались те, кто не смог по разным причинам это сделать.

На встрече Путин объяснил итальянцам, что развитию двустороннего сотрудничества мешает, в том числе, промедление со взаимным признанием России и Евросоюза вакцин от коронавируса, поскольку из-за этого сложно пересекать границы. После видеоконференции появилась новость о том, что "Роснефть" и итальянская Maire Tecnimont подписали контракт на строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля (ВГО) на производственной площадке "Рязанской НПК".