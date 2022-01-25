В Кремле надеются, что решение Минфина США по "Группе ГАЗ" не связано с санкциями

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что сокращение Минфином США срока действия лицензии "Группы ГАЗ" не связано с вопросом о санкциях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться. Они в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счет. Но, конечно, это можно будет трактовать, если это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления. Тут тоже хочется надеяться, что это никоим образом ни с какими санкциями не связано", - сказал Песков во вторник.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал сокращение американским Минфином срока действия лицензий российской "Группы ГАЗ" до 90 дней на фоне ситуации вокруг Украины.

"Только вчера мы слышали заявление господина Блинкена (госсекретаря США Энтони Блинкена - ИФ) о том, что абсолютно нерезонно говорить о каких-то априори санкциях. Но, с другой стороны, столько много противоречившего сейчас происходит за океаном, что иногда это весьма и весьма с трудом поддается анализу, и тем более, пониманию", - сказал Песков.