США продлили санкционный дедлайн для группы "ГАЗ" до 27 апреля

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США отвело еще 90 дней на финализацию переговоров, целью которых является вывод из-под санкций группы "ГАЗ" Олега Дерипаски.

Очередной дедлайн был продлен санкционным комитетом до 27 апреля 2022 г. До этого он продлевался сразу на год в конце декабря 2020 г. - до 26 января 2022 г.

Предыдущее продление в июле 2020 г. сопровождалось введением новых требований к российскому автопроизводителю. В частности, группа "ГАЗ" теперь обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности был установлен для финансовых соглашений "ГАЗа" на сумму от $5 млн и более.

Кроме того, в тексте лицензии говорилось, что "ГАЗ" обязан в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать для OFAC, что не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, а контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров.

Группа "ГАЗ" в апреле 2018 года подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Дерипаской. Ограничения пока не вступили в полную силу: Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США периодически отодвигает дедлайн, чтобы дать время для завершения переговоров о выводе "ГАЗа" из-под ограничений. Две другие крупнейшие компании Дерипаски - En+ Group и "РусАл" - были исключены из санкционного списка SDN List после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

"ГАЗ" неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании.