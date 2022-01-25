Песков переадресовал Минздраву вопрос о приостановке закупок "ЭпиВакКороны"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о закупках вакцины "ЭпиВакКорона" следует адресовать Минздраву, а не Кремлю.

"Это не прерогатива Кремля. Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. (...) Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый Голиковой (вице-премьер Татьяна Голикова - ИФ) в правительстве. Поэтому можно туда тоже обратиться", - сказал Песков.

Так он прокомментировал информацию о временной приостановке Минздравом закупок этой вакцины, что, как предполагается, связано с непопулярностью этого препарата.

У Пескова также уточнили, обратили ли в Кремле внимание на снижение спроса на эту вакцину и видят ли в этом повод для изменения вакцинной политики.

"На этот вопрос в другой формулировке я уже ответил. Газета опубликовала информацию, но насколько я понимаю, газета не обращалась в министерство здравоохранения или правительственный штаб. Просто нужно обратиться туда и спросить, что происходит с "ЭпиВакКороной". Это не является нашей прерогативой", - заявил представитель Кремля.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минздрав РФ приостановил закупки и поставки "Эпиваккороны". Сообщается, что ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не было распределено регионам с начала 2022 года. Издание провело опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения. Он показал, что в большинство субъектов последние партии этой вакцины были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 г.