Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 956 437+3 578 322

Песков переадресовал Минздраву вопрос о приостановке закупок "ЭпиВакКороны"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о закупках вакцины "ЭпиВакКорона" следует адресовать Минздраву, а не Кремлю.

"Это не прерогатива Кремля. Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. (...) Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый Голиковой (вице-премьер Татьяна Голикова - ИФ) в правительстве. Поэтому можно туда тоже обратиться", - сказал Песков.

Так он прокомментировал информацию о временной приостановке Минздравом закупок этой вакцины, что, как предполагается, связано с непопулярностью этого препарата.

У Пескова также уточнили, обратили ли в Кремле внимание на снижение спроса на эту вакцину и видят ли в этом повод для изменения вакцинной политики.

"На этот вопрос в другой формулировке я уже ответил. Газета опубликовала информацию, но насколько я понимаю, газета не обращалась в министерство здравоохранения или правительственный штаб. Просто нужно обратиться туда и спросить, что происходит с "ЭпиВакКороной". Это не является нашей прерогативой", - заявил представитель Кремля.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минздрав РФ приостановил закупки и поставки "Эпиваккороны". Сообщается, что ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не было распределено регионам с начала 2022 года. Издание провело опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения. Он показал, что в большинство субъектов последние партии этой вакцины были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 г.

Дмитрий Песков Минздрав РФ ЭпиВакКорона

Новости

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах

В суд поступило представление об отмене условного срока брату Навального

В суд поступило представление об отмене условного срока брату Навального

На западе России началась проверка боеготовности военных танковой армии

Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Пандемия коронавируса

В России выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В России выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

Россия начала проверку боеготовности войск ВВО на Курилах и Сахалине

Россия начала проверку боеготовности войск ВВО на Курилах и Сахалине

Задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на вдову Градского

Что случилось этой ночью: вторник, 25 января

Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска

Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });