В "Векторе" рассчитывают в феврале получить очередной заказ на "ЭпиВакКорону"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Получение очередного заказа на производство вакцины "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора от Минздрава РФ ожидается в феврале 2022 года, сообщили в научном центре.

"Вакцина "ЭпиВакКорона" производится (...) в соответствии с заказами министерства здравоохранения РФ. В 2021 году контракт исполнен в полном объёме: произведено и введено в гражданский оборот 12 989 540 доз (6 494 770 комплектов) вакцины "ЭпиВакКорона". Получение очередного заказа министерства здравоохранения на производство вакцины "ЭпиВакКорона" ожидается в феврале 2022 года", - сообщили журналистам в центре "Вектор".

Уточняется, что сегодня вакцина "ЭпиВакКорона" есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации граждан от COVID-19.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минздрав РФ приостановил закупки и поставки вакцины "Эпиваккорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. По данным издания, ни одной партии вакцин от коронавируса "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-H" не распределено регионам с начала 2022 года. "Ведомости" провели опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения и сообщили, что в большинство субъектов последние партии этой вакцины были поставлены в конце ноября - начале декабря 2021 года.

"О трудностях с поставками "Эпиваккороны" также сообщил "Ведомостям" сотрудник одного из российских научных институтов. Другой работник этой же организации заявил, что "есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины"", - говорится в сообщении издания.

Собеседники "Ведомостей" в Госдуме и российской фармацевтической компании заявили, что в регионы вакцина давно не поставляется.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, и с прошлого года используется для массовой вакцинации населения от COVID-19. Препарат производится на трех площадках: на базе научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "ГЕРОФАРМ". По состоянию на 14 января 2022 года произведено и введено в гражданский оборот почти 13 млн доз или 6 млн 494 тыс. 770 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона".

Вакцина двухкомпонентная, вводится с интервалом в три недели.