Госдума приняла закон об увеличении штрафов за оборот немаркированных алкоголя и табака

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который увеличивает административные штрафы за перемещение, продажу, производство немаркированной алкогольной и табачной продукции.

Документ (N697153-7) был внесен в парламент группой депутатов в апреле 2019 г.

В КоАП вносятся поправки, согласно которым размер штрафа для граждан за перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции будет увеличен с действующей сейчас "вилки" 3-5 тыс. руб. до 15-25 тыс. руб. с конфискацией продукции. Штраф не будет применяться к физическим лицам, которые перевозят менее 10 литров немаркированной алкогольной продукции.

Закон устанавливает штраф за перемещение по территории РФ физическими лицами немаркированной табачной продукции и табачных изделий, в том числе для продукции, являющейся товаром ЕАЭС. Исключение - перемещение физическими лицами не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 г. на одного человека. Штраф составит от 15 тыс. до 25 тыс. руб.

Усиливается административная ответственность за производство алкогольной продукции, производство табачных изделий без маркировки: для должностных лиц - в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (в настоящее время - от 10 тыс. до 15 тыс. руб.), для юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (сейчас от 100 тыс. до 150 тыс. руб.).

Штрафы за продажу немаркированного алкоголя и табака для граждан составят от 10 тыс. до 20 тыс. руб. (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (сейчас от 10 тыс. до 15 тыс. руб.); для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. (в настоящее время - от 200 тыс. до 300 тыс. руб.) с конфискацией предметов административного правонарушения.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.