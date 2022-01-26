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Эксперимент по маркировке рыбной продукции предложили начать в апреле

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил запустить эксперимент по маркировке рыбной продукции в потребительской упаковке с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Подготовленный ведомством проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Маркировать предлагается консервированную рыбу, пресервы, икру и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы, на готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, на рыбу соленую или в рассоле, рыбу копченую, не подвергнутую или подвергнутую тепловой обработке до или в процессе копчения, а также на ракообразные, в панцире или без панциря, соленые или в рассоле, на ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения, на ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, мороженые или немороженые, соленые или несоленые, в рассоле или не в рассоле, на моллюски в раковине или без раковины, соленые или в рассоле, на моллюски копченые в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения.

Предполагается, что оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет ЦРПТ.

О результатах эксперимента правительству будет доложено до 1 октября 2022 года и 1 февраля 2023 года.

Маркировать рыбные продукты для борьбы с подделками и нелегальным оборотом в декабре предложили Росрыболовство и Россельхознадзор.

Доля незаконного оборота рыбной продукции в зависимости от номенклатуры варьируется от 18% до 26%.

Сейчас в России обязательна цифровая маркировка сигарет, обуви, лекарств, парфюмерии, шин, некоторых товаров легкой промышленности. В 2021 году была введена маркировка на продовольственном рынке: она стала обязательной для молочной продукции и упакованной питьевой воды.

С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года проводится эксперимент по маркировке пива и пивных напитков. С 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года предлагается также провести эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции, включая вино.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Минпромторг ЦРПТ Ростех Элвис-Плюс групп USM Росрыболовство

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