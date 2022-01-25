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МВД РФ предлагает ввести институт "временной защиты" для беженцев

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В МВД России предложили создать новый институт - "временной защиты" - как одного из видов убежища для массово прибывающих в РФ иностранных граждан.

Соответствующий проект федерального закона "О предоставлении убежища на территории РФ" размещен во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Учитывая накопленный опыт приема граждан Украины, прибывавших на территорию РФ в 2014 году в экстренном массовом порядке, в законопроекте также предусмотрены положения, направленные на регулирование массового исхода иностранных граждан в случае внутриполитического конфликта в стране их гражданской принадлежности (обычного места жительства)", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Там отмечается, что МВД вводит "новый институт - "временная защита" как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России".

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При этом порядок предоставления и прекращения временной защиты, а также источники и порядок финансирования расходов, связанных с этим, уполномочено определять правительство РФ, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в рамках законопроекта МВД предлагает объединить процедуры получения статуса беженца и предоставления убежища, чтобы ускорить сроки определения правового положения иностранца в стране.

"В рамках единой процедуры рассмотрения такого заявления (о предоставлении убежища - ИФ), как правило, будет решаться вопрос о предоставлении заявителю статуса беженца либо о предоставлении ему временного убежища, что позволит значительно сократить срок определения правового положения иностранного гражданина, обратившегося за защитой, в целом более чем на три месяца", - говорится в документе.

В МВД также считают, что решение о предоставлении убежища в России должны приниматься только на территории РФ. "Законопроектом не предусматривается право обращения с заявлением о предоставлении убежища для лиц, находящихся вне пределов территории РФ", - сообщили в полиции.

Данная новелла объясняется невозможностью осуществить проверку обоснованности обращения иностранца за убежищем, а также "предоставить ему надежную международную защиту на территории третьего государства в полной мере".

Между тем данное решение обосновывается не востребованностью соответствующей нормы Федерального закона о беженцах.

По данным МВД, с 2019 по 2021 годы в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ с ходатайствами о признании беженцем обратилось всего два иностранных гражданина.

В рамках нового закона об убежище вводится закрепление полномочий "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел относительно механизма продления убежища, а именно, в части переучета статуса беженца и продления временного убежища".

По данным МВД, в дальнейшем это позволит подтвердить наличие обстоятельств для предоставления (продления) убежища либо будет являться основанием для его утраты/лишения.

Принятие законопроекта, как считают в ведомстве, будет способствовать снижению количества административных процедур для ищущих защиту на территории России лиц, а также исключению легализации на территории РФ иностранцев, чьи заявленные цели пребывания не связаны с получением убежища.

МВД РФ

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