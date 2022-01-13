Начальник ГУ МВД по вопросам миграции: министерство усиливает контроль за пребыванием и работой мигрантов в РФ

Валентина Казакова рассказала об изменениях в миграционном законодательстве и работе в условиях пандемии

Валентина Казакова Фото: Пресс-служба

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова рассказала в интервью "Интерфаксу" о произошедших и планируемых изменениях в миграционном законодательстве, новых миграционных режимах и технологических средствах контроля за их соблюдением, механизмах реагирования на правонарушения со стороны иностранцев.

- Как ушедший год повлиял на миграционную ситуацию?

- Для того, чтобы описать, каким образом пандемия и введенные в связи с ней ограничения повлияли на миграционные процессы, хотела бы предложить посмотреть на эту ситуацию через призму указов президента России. С этой точки зрения важны следующие даты.

С 15 марта 2020 года Россией введены ограничения на трансграничные поездки граждан. Аналогичные меры были введены и другими странами, в результате чего выезд иностранцев, находящихся в России, оказался сильно затруднен или вовсе невозможен. В этой связи указом президента России вводились временные меры, направленные на урегулирование правового положения иностранцев. Люди получили право обратиться в органы внутренних дел с целью оформления документов для временного пребывания и работы в России вне зависимости от изначальных планов пребывания в нашей стране, а также без применения административных санкций и наложения запрета на въезд в будущем за возможные имевшиеся нарушения миграционного законодательства в виде выдворения. За полтора года в органы внутренних дел обратились свыше семи миллионов человек, в том числе около одного миллиона иностранцев, имевших нарушения миграционного законодательства.

Стоит отметить, что в отношении иностранцев, допустивших нарушения общественного порядка либо преступления, временные меры не применялись – они в принудительном порядке высылались из России с запретом на обратный въезд.

С 1 октября 2021 года временные меры в отношении иностранцев, не урегулировавших законность своего пребывания на территории России, не применяются. Сравнивая количество оформленных документов на осуществление трудовой деятельности, мы видим значительное увеличение даже по сравнению с допандемийным периодом.

С 1 января 2022 года указ Президента России о временных мерах в отношении иностранцев прекратил действие. В этой связи органами внутренних дел Российской Федерации контроль за соблюдением иностранными гражданами, а также их работодателями будет осуществляться в полном объеме.

Хочу отметить, что мы столкнулись с необходимостью оперативного изменения организации приема граждан в целях минимизации рисков для их здоровья. Главной задачей было исключение предпосылок скопления людей, образования очередей в местах ожидания получения государственных услуг. Граждане были ориентированы подавать заявления либо по предварительной записи, либо через Единый портал госуслуг в сети Интернет. В "часы пик" все сотрудники подразделений по вопросам миграции были задействованы на приеме граждан, было открыто максимальное количество окон и очередь двигалась быстро.

Подразделения по вопросам миграции продолжают оказывать необходимую помощь населению. Например, за 11 месяцев прошедшего года подразделениями по вопросам миграции было предоставлено более 54 млн государственных услуг, что значительно больше, чем за тот же период 2020 года (46,1 млн, +17,3%). Заметно увеличилось количество госуслуг, предоставленных через Единый портал - 492 тыс., что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее (334 тыс., +47,1%).

- Оправдало ли себя послабление требований к мигрантам в период коронавируса?

- Всем иностранцам, не имевшим возможности покинуть территорию РФ, продлевался срок действия документов. Например, человек работал в России, имея патент и оплачивая его, однако к моменту завершения свое трудовой деятельности не смог выехать по причине закрытых границ. Такой гражданин получил возможность оформить необходимые документы для дальнейшего законного пребывания и работы.

Иностранцы, прибывшие с целью, не связанной с трудовой деятельностью, получили возможность оформить документы для законного трудоустройства. Например, человек прибыл в Россию с частной целью к родственникам и не планировал работать, однако вынужден был остаться на более длительное время по причине закрытых границ. В обычной ситуации для трудоустройства ему потребовалось бы вначале выехать из страны и вновь прибыть с целью работы. В период пандемии такой гражданин получил возможность, не выезжая и не меняя цель пребывания получить необходимые документы для законного трудоустройства.

Также были введены меры, позволившие урегулировать свой правовой статус иностранцам, не имевшим его по различным причинам.

Процедуры, связанные с выдворением и депортацией, не применялись к иностранным гражданам, за исключением тех, кто создавал угрозу безопасности и грубо нарушал закон.

- Какие меры принимает МВД в связи с произошедшими в последнее время случаями конфликтов с участием мигрантов?

- Что касается конфликтов, то во всех случаях МВД России жестко отреагировало: задержаны все участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности, в отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, аннулированы разрешительные документы, вынесены решения о выдворении, депортации и неразрешении въезда.

Возбуждено порядка 10 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство - ИФ). В отношении 400 человек приняты меры административного воздействия. В центры временного содержания иностранных граждан помещено 252 человека с целью их дальнейшей высылки из страны, 70-ти иностранным гражданам судом назначен административный арест.

- Планируются ли в связи с этим какие-либо изменения в законодательстве, ужесточающие ответственность мигрантов за нарушение общественного порядка?

- Министерством продолжается работа по совершенствованию механизмов контроля за пребыванием иностранных граждан в России. Уже вступил в силу закон о дактилоскопической регистрации.

Также рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранцев, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушение общественного порядка.

- Как регулируются потоки трудовой миграции в период пандемии?

- С учетом безвизового режима поездок граждан, основными государствами-донорами иностранной рабочей силы для РФ выступают страны СНГ.

Более 82% иностранных рабочих, осуществляющих на законных основаниях трудовую деятельность в РФ, составляют выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Напомню, что 5 мая 2020 года вступил в силу Федеральный закон, предоставляющий возможность иностранным гражданам, работающим на основании патента, неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении данного разрешительного документа без выезда из России.

Кроме этого был разработан алгоритм, предусматривающий порядок формирования списков иностранцев, которые могут въехать в РФ в целях осуществления трудовой деятельности. Это касается высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

- Ведется ли работа с зарубежными коллегами?

- Эффективное решение вопросов, связанных с пребыванием иностранных граждан на территории России, невозможно без тесной конструктивной работы с зарубежными партнерами.

В первую очередь, речь идет о наших коллегах из стран СНГ и ОДКБ, с которыми мы формируем современную систему противодействия незаконной миграции, вырабатываем новые форматы совместных практических мероприятий.

Важнейшим направлением нашей работы является создание единого миграционного пространства на территории Союзного государства. 4 ноября 2021 года Высшим Государственным Советом Союзного государства утверждена Концепция миграционной политики Союзного государства, которая позволит придать этой деятельности системный и плановый характер.

В 2021 году Россия стала полноправным членом Международной организации по миграции, являющейся важнейшим координационным органом, объединяющим более 170 государств. Членство в МОМ позволит нам более активно продвигать на международной арене российские подходы и позиции в области миграции.

Следует отметить, что МВД России на постоянной основе находится

в контакте с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств. Так, в период пандемии COVID-19 мы ввели практику проведения видеоконференций с участием дипломатов стран СНГ, представителей диаспор, руководителей подразделений по вопросам миграции наших территориальных органов.

Такие мероприятия позволяют оперативно реагировать и совместно решать возникающие вопросы, что очень важно для обеспечения стабильной миграционной ситуации в стране.

- Имеют ли место случаи злоупотребления льготами работодателями и иностранными работниками?

- Количество поступающих уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров значительно ниже численности иностранных граждан, оформивших разрешительные документы на право осуществления трудовой деятельности, и граждан ЕАЭС, прибывших с целью работы. Разумеется, такое положение недопустимо.

Со всей определенностью хочу заявить, что у работодателей и иностранных граждан, допускающих нарушения действующего законодательства, будут аннулироваться разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности. После 30 сентября 2021 года возобновилась практика принятия решений об административном выдворении, о депортации, нежелательности пребывания и проживания в РФ и сокращении срока временного пребывания. Конечно же, виновные будут привлекаться к административной, а, при необходимости, и уголовной ответственности.

- В ряде зарубежных стран законодательство предусматривает возможность иностранцев поменять правовой статус пребывания, независимо от цели въезда, например, заменить учебную визу на рабочую без необходимости выезда. Будет ли подобный опыт заимствован в новом законе?

- В период действия временных мер в отношении иностранцев МВД России по сути был опробован подобный механизм фактического изменения цели пребывания гражданина без необходимости выезда из страны. Как уже было сказано, лица, прибывшие с целью, не связанной с работой и не имевшие возможности покинуть территории России были вправе оформить документы для законного осуществления трудовой деятельности.

Законодательно такой механизм планируется закрепить в проекте федерального закона, направленного на реформирование миграционных режимов. Вводится новый институт – смена цели пребывания без выезда за пределы РФ, в том числе возможность переоформления визы в соответствии с новой целью пребывания.

Законопроектом предусматривается, что иностранный гражданин, в случае изменения обстоятельств его пребывания в России, сможет изменить цель пребывания, например, с частной на рабочую без выезда из РФ, обратившись в органы внутренних дел.

Одновременно закрепляется возможность совмещения отдельных целей пребывания (например, "работа" и "учеба"). Также иностранцам независимо от цели пребывания в нашей стране предоставляется возможность совершать туристические поездки.

- Какие предполагается ввести правила въезда и пребывания на короткий срок?

- Планируется ввести краткосрочный режим пребывания, который будет ограничен 90 сутками. При этом иностранные граждане, прибывающие в Россию на срок, превышающий 30 дней, будут обязаны пройти медицинское освидетельствование, а также обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в территориальных органах МВД России.

После прохождения этих процедур иностранному гражданину будет предоставлена возможность получения единого документа, удостоверяющего его личность на территории РФ, с электронным носителем информации при условии наличия у него полиса медицинского страхования и уплаты государственной пошлины. Срок пребывания несовершеннолетнего иностранного гражданина будет определяться разрешенным сроком пребывания его законного представителя. Единый документ позволит получать государственные услуги в электронном виде, в том числе через мобильное приложение.

- А каковы будут условия пребывания иностранного гражданина свыше 90 дней в году?

- Условиями для долгосрочного пребывания на территории Российской Федерации планируются: наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе, единый документ и подписание соглашения

о лояльности.

Основаниями для предоставления иностранному гражданину права

на долгосрочное пребывание предполагается установить: осуществление трудовой деятельности, получение образования, наличие статуса участника Государственной программы переселения соотечественников или статуса члена его семьи, статус инвестора на территории РФ, предоставление временного убежища или временной защиты, наличие члена семьи или близкого родственника – гражданина РФ.

Также для иностранного гражданина предусмотрена возможность

в случае утраты им основания, в связи с которым ему было предоставлено право долгосрочного пребывания, обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о предоставлении долгосрочного пребывания по иному основанию без выезда из РФ.

- Наиболее массовой процедурой, касающейся пребывания иностранцев в России, является миграционный учет. Какие нововведения ожидаются в этой части?

- В настоящее время постановка на миграционный учет иностранных граждан обязательна по истечении различных сроков пребывания – от 7 до 90 дней в зависимости от гражданства конкретного человека. Более того, сама процедура постановки на миграционный учет довольно сильно различается в зависимости от той или иной ситуации и зачастую ее могут нарушить как принимающая российская сторона, так и сами иностранцы, из-за незнания особенностей либо просто по ошибке.

МВД России предлагает в новом законе об условиях въезда и пребывания иностранных граждан закрепить унифицированный подход к определению сроков постановки иностранцев на учет по месту пребывания - по истечении 30 дней с даты въезда в Российскую Федерацию, за исключением отдельных случаев. В частности, сохранится требование о постановке на учет в течение одного рабочего дня в случаях, если иностранный гражданин находится в организации предоставляющей услуги проживания (гостинице, санатории и т.д.), осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом либо находится в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам без определенного места жительства.

В остальных случаях, когда принимающей российской стороной является физическое лицо, будет применяться 30-дневный период. Полагаем, что такой подход является максимально удобным для наших граждан, к которым приезжают на несколько дней их иностранные гости. При этом иностранному гражданину, имеющему единый документ, будет предоставлена возможность самостоятельно уведомлять о месте своего пребывания территориальный орган МВД России с использованием Единого портала или мобильного приложения. Также предполагается установить обязанность иностранного гражданина самостоятельно вставать на учет при наличии у него договора найма, аренды или безвозмездного пользования жилым или иным помещением.

Во всех указанных случаях принимающее лицо в течение трех рабочих дней будет уведомляться. В случае, если гражданин сообщит, что он не предоставлял иностранному гражданину помещение для проживания, такой иностранный гражданин будет привлечен к административной ответственности вплоть до его высылки за пределы Российской Федерации.

- Будут ли предусмотрены законопроектом механизмы противодействия таким явлениям, как фиктивная постановка на миграционный учет?

- Для борьбы с собственниками так называемых "резиновых квартир", кроме мер уголовной и административной ответственности, нами вводится реестр недобросовестных приглашающих и принимающих лиц. В случае включения гражданина в указанный реестр он не сможет в течение трех лет выступать в качестве принимающего лица для иностранных граждан.

Наша задача, с одной стороны, создать максимально простые и понятные правила миграционного учета и в то же время установить такие условия, чтобы иностранным гражданам, лицам, их приглашающим и принимающим, было не выгодно злоупотреблять предоставленным правом и нарушать миграционное законодательство.

- А планируется ли усовершенствование порядка привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности?

- На сегодняшний день существует порядка 30 механизмов привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в Российской Федерации.

В этой связи миграционное законодательство нуждается в проведении последовательной систематизации и унификации в части введения общего порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.

Нами разработан совершенно новый, не похожий на действующий механизм правового регулирования в сфере внешней трудовой миграции.

Предлагается ввести реестровую модель, суть которой заключается в отказе от выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений на работу, а также патентов и введении универсального механизма, реализуемого на основе двух информационных ресурсов - электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников и реестра иностранных работников.

Иностранные граждане смогут трудиться, а работодатели, заказчики работ (услуг) привлекать иностранных работников при условии наличия записи в данных реестрах.

Для включения в реестр работников иностранный гражданин обязан иметь единый документ, полис медицинского страхования (со сроком действия не менее одного года), а также не употреблять наркотики и не иметь инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Работодателю или заказчику работ, или услуг необходимо будет подать заявление в Роструд о своем включении в реестр работодателей, содержащее в том числе сведения об имеющихся у него вакансиях, посредством информационно-аналитической системы "Общероссийская база вакансий "Работа в России", после чего будет проведена проверка данных вакансий, и принято решение о включении в указанный реестр либо об отказе во включении. После включения в реестр работодатель или заказчик сможет привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности.

- Кто будет отвечать за ведение таких реестров?

- Ведение реестра иностранных работников будет осуществлять МВД России, а электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, - Роструд.

- Предусматриваются ли категории иностранных граждан, на которых не распространятся данные требования по включению в реестр?

- Да, для некоторых категорий иностранных граждан планируется сделать исключение и предоставить возможность осуществления трудовой деятельности без включения в реестр работников. Например, сотрудников дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства в Российской Федерации, сотрудников международной организации, иностранных граждан, осуществляющих гастрольную деятельность, шефмонтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание.

- Стоит ли ожидать каких-то изменений в сфере получения гражданства?

- В настоящее время мы перешли от внесения точечных изменений к глобальной трансформации миграционного законодательства, в том числе, законодательства о гражданстве Российской Федерации.

29 декабря 2021 года президентом Российской Федерации законопроект "О гражданстве Российской Федерации" внесен в Государственную Думу.

Ряд положений законопроекта фактически образуют институт репатриации. Существенно расширены категории лиц, которые, решив вернуться в нашу страну, на свою историческую Родину, смогут приобрести гражданство в порядке признания. Предусмотрено сокращение числа требований для приема в гражданство более чем для двадцати категорий лиц, прежде всего, для соотечественников – бывших гражданах СССР, их потомков, лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, ранее постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или бывшему СССР (в пределах госграницы РФ).

Для того, чтобы повысить уровень защищенности граждан в связи с принятием в отношении них решения о прекращении гражданства по таким основаниям, как совершение преступления, использование подложных документов и ложных сведений, предусмотрено обязательное согласование таких решений с президентом РФ.

- С учетом складывающейся внутриполитической и социально-экономической ситуации в Афганистане ожидается ли прибытие большого количества беженцев в РФ?

- С учетом сложной военно-политической обстановки в Афганистане, а также экономического положения в этой стране, Россия уделяет первоочередное внимание иностранным гражданам, прибывшим из этого государства.

Так, российской стороной организованы специальные вывозные рейсы для российских граждан, а также иностранных граждан, пожелавших покинуть Афганистане, которыми эвакуировано порядка 700 человек, из них 225 граждан указанной страны.

Оказывается необходимая визовая поддержка той категории афганских граждан, которые уже находятся на территории Российской Федерации, и прорабатываются возможные варианты урегулирования их правового положения в рамках российского миграционного законодательства, в том числе путем предоставления убежища.

Необходимо отметить, что на протяжении последних лет Афганистан традиционно входит в тройку стран, выходцы из которых наиболее часто обращаются за убежищем на территории РФ, однако граждане указанной страны не рассматривают Россию как приоритетное направление миграции.

За последние три года в территориальные органы МВД России за убежищем обратилось более 1 800 граждан Афганистана (9,7% от общего числа обратившихся в целом по стране – 19 045). По состоянию на 1 октября 2021 года на учете лиц, которым предоставлено убежище, состояло 880 граждан Афганистана.

Опыт Российской Федерации, накопленный при обращении иностранных граждан, в том числе прибывших в экстренном массовом порядке, за различными формами убежища, их социально-бытовому обустройству и интеграции в российское общество, позволяет в случае массового прибытия лиц, ищущих убежище, осуществлять необходимые мероприятия в целях соблюдения норм международного права.