В Петербурге детям из-за эпидобстановки запретят ходить в музеи и цирки

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление 121 об антиковидных ограничениях, которые предусматривают перевод детских учреждений дополнительного образования с 28 января на дистанционный формат обучения, а также запрет на посещение детьми музеев, цирков и театров, сообщили в пресс-службе администрации главы города.

"В период с 28 января по 13 февраля вводятся дополнительные ограничения. В соответствии с ними дополнительные общеобразовательные программы (как частные, так и государственные), реализуемые вне общеобразовательных школ, будут переведены в дистанционный формат; приостанавливается предоставление в очной форме услуг несовершеннолетним в государственных художественных, технических и иных кружках, секциях, студиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

С 28 января по 13 февраля также отменяются для несовершеннолетних экскурсии, посещение бассейнов и проведение спортивных мероприятий, их не будут пускать в музеи и театры.

"Запрещается посещение несовершеннолетними зоологических парков, музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, плавательных бассейнов, фитнес-центров, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта (за исключением спортивной подготовки и профессионального спорта), театров, цирков, концертных залов, организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, крытых ледовых катков, океанариумов, объектов, предназначенных для развлечения и досуга, аттракционов, а также спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий в качестве зрителей (...) запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы)", - говорится в сообщении.

Ранее введённые ограничения и запреты тем же постановлением продлены по 31 марта 2022 года.

В Петербурге действуют QR-коды для посещения точек общепита, торговых центров, непродовольственных магазинов, фитнес-клубов и бассейнов.