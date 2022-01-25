Власти Петербурга не стали отправлять школьников на дистант

При этом такое право есть у директоров школ, детей могут отправить учиться из дома в случае вспышки COVID-19 в учебном заведении

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В петербургских школах сохранится очное обучение, сообщила во вторник журналистам вице-губернатор Ирина Потехина.

"Мы сохраняем очное обучение. И у директоров школ остается право, так же как оно было до сих пор, остается право отправлять на удаленное обучение любой класс, в котором есть заболевшие ковидом дети. Можно отправить целую параллель, можно целую школу отправить на дистант, если в школе, например, вспышка", - сказала вице-губернатор.

По словам Потехиной, сегодня в Петербурге нет ни одной школы, которая бы полностью ушла на дистанционный режим обучения, более половины школ полностью работают очно. При этом, отметила она, есть и такие школы, где на дистанте "почти половина классов".

Вице-губернатор сообщила, что за последние три дня в Петербурге в два раза увеличилось число классов и учеников, которые переведены на обучение дома. Более 2 тыс. классов перешли на удаленное обучение. Примерно 4,5 тыс. детей находятся дома по причине здоровья, еще примерно 4,5 тыс. детей обучаются в смешанном формате, уточнила Потехина.

По ее подсчетам, сейчас более 10% школьников учатся дома - более 65 тыс. детей. Всего в Петербурге 550 тыс. школьников, напомнила вице-губернатор.

"И мы будем стараться столько времени, сколько позволит нам эпидемическая ситуация, все-таки оставить право принятие решения за директором школы. На централизованное дистанционное обучение на сегодняшний день мы уходить не планируем", - заявила Потехина.

Вице-губернатор отметила, что в детских садах подъем заболеваемости не фиксируется, эти учреждения работают в очном режиме.

Она напомнила, что ранее во вторник губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановление №121 об антиковидных ограничениях, которые касаются перевода учреждений дополнительного образования на дистанционный формат на две недели - с 28 января по 13 февраля.

Потехина уточнила, что речь идет о тех заведениях, которые имеют специальные помещения. Дополнительное образование в школах остается в прежнем формате.

Как сообщалось, помимо перевода учреждений дополнительного образования на дистант, изменения в постановление предполагают запрет на посещение детьми музеев, цирков и театров.