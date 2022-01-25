США попросили Россию разработать сценарий затопления МКС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - США склоняются к варианту затопления Международной космической станции (МКС) после завершения ее эксплуатации и обратились к России с просьбой просчитать варианты сведения станции с орбиты, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Надо думать о том, чтобы нам создавать новую станцию, а с Международной космической станцией завершать. Имея опыт завершения работ с "Миром", могу сказать: это довольно сложная баллистическая задача на затопление. Американцы сразу сказали: "Владимир, мы вам бухаемся в ножки, давайте под руководством России будем думать, как мы ее (МКС - ИФ) будем сводить с орбиты". Не сразу, конечно, а ближе к 2028-2030 году", - сказал Соловьев в интервью YouTube-каналу "Роскосмос ТВ".

Соловьев отметил, что в NASA впервые всерьёз заговорили о перспективе затопления станции только в 2021 году. "Раньше они говорили: да ну, будет летать вечно. Сейчас уже говорят: вечно не полетит, надо думать о том, что будет дальше", - сказал Соловьев.

Судьба МКС

21 апреля 2021 года Соловьев сообщил, что Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС, ведутся переговоры с партнерами по "цивилизованному" завершению работ на станции. По его словам, российский сегмент МКС в полтора раза переработал свой ресурс.

24 августа прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в случае выхода из проекта МКС не откажется от своих обязательств по организации затопления станции, когда ее ресурс будет выработан. По его словам, по договорённости с партнерами именно российская сторона должна будет обеспечить затопление станции при завершении ее эксплуатации.

"Надо иметь в виду, что МКС уворачивается от космического мусора и компенсирует свою орбиту исключительно за счет российских кораблей "Прогресс". Один из них сегодня пристыковался к станции. А когда придет время, и станция выработает свой ресурс, то именно российским кораблям предстоит ее планово в определенной точке океана затопить", - сказал он.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.