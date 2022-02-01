В NASA запланировали свести МКС с орбиты и затопить в Тихом океане в 2031 г.

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Международная космическая станция может быть сведена с орбиты в январе 2031 года, следует из плана Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) по переходу от эксплуатации МКС к использованию коммерческих станций на низкой околоземной орбите.

"Миссия (NASA - ИФ) на МКС ежегодно проводит анализ своей программы и бюджетных потребностей. Согласно последней бюджетной смете, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года, сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 года, в нее также включены логистические расходы", - говорится в плане NASA.

В докладе отмечается, что МКС будет сведена с низкой околоземной орбиты в результате ряда маневров по ретроградной коррекции орбиты. После того как станет возможным сведение станции, будут включены двигатели на пристыкованных к ней кораблях, после чего она будет затоплена на "Кладбище космических кораблей" в южной части Тихого океана.

25 января руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что США склоняются к варианту затопления МКС после завершения ее эксплуатации и обратились к России с просьбой просчитать варианты сведения станции с орбиты.

21 апреля 2021 года Соловьев сообщил, что Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС, ведутся переговоры с партнерами по "цивилизованному" завершению работ на станции. По его словам, российский сегмент МКС в полтора раза переработал свой ресурс.

24 августа прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия в случае выхода из проекта МКС не откажется от своих обязательств по организации затопления станции, когда ее ресурс будет выработан. По его словам, по договоренности с партнерами именно российская сторона должна будет обеспечить затопление станции при завершении ее эксплуатации.

В 2019 году NASA анонсировало проект Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания "экономической среды" на низкой околоземной орбите. Одним из важных пунктов, согласно докладу, является создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.

В докладе отмечается, что к 2030-м годам NASA будет покупать по крайней мере два места на коммерческих космических станциях для проведения на них различной научной деятельности.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.