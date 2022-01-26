Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:40Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

Прокуроров ДФО после событий в Казахстане призвали усиленно мониторить интернет-сайты

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Органы прокуратуры должны активизировать мониторинг интернет-сайтов на предмет экстремизма, сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Андрей Мондохонов.

Массовые протесты в Казахстане

"Массовые беспорядки в Республике Казахстан, сопровождавшиеся нападениями на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, в очередной раз продемонстрировали актуальность предупреждения и профилактики террористических угроз и экстремистских проявлений, правового просвещения граждан, в том числе несовершеннолетних", - сказал он среду на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края по итогам работы в 2021 году.

Он добавил, что в связи с этим важное значение приобретает "активный мониторинг интернет-сайтов, оперативное принятие мер по своевременной блокировке ресурсов, которые размещают экстремистские лозунги, призывы к беспорядкам".

"Не следует забывать, что одна из основных причин участия граждан в протестных мероприятиях является неудовлетворенность качеством жизни, наличие неразрешенных социальных проблем. В этой связи основной целью надзорной деятельности должно оставаться оперативное реагирование на факты бездействия и пассивности в решении социальных вопросов, особенно незащищенных слоев населения, обеспечение в полном объеме выплаты зарплат, пенсий, пособий, защиты прав граждан на охрану здоровья", - сказал Мондохонов.

Массовые беспорядки произошли в Казахстане в начале января. Мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе страны, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

Россия Казахстан ДФО

Новости

Годовалая девочка пропала в Новгородской области

Северный флот России начал крупные учения в Арктике

Северный флот России начал крупные учения в Арктике
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Гинцбург заявил, что антитела после болезни "омикроном" не защищают от "дельты"

Что произошло за день: вторник, 25 января

Следствие попросило ограничить журналиста Сафронова в сроках ознакомления с делом

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Соцсеть Twitter начала исполнение российского закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение

Западный и Южный военные округа РФ начали проверку боеготовности. Обобщение
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова

Мосгорсуд признал законным арест ректора КФУ Ильшата Гафурова
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });