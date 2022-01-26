Прокуроров ДФО после событий в Казахстане призвали усиленно мониторить интернет-сайты

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Органы прокуратуры должны активизировать мониторинг интернет-сайтов на предмет экстремизма, сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Андрей Мондохонов.

"Массовые беспорядки в Республике Казахстан, сопровождавшиеся нападениями на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, в очередной раз продемонстрировали актуальность предупреждения и профилактики террористических угроз и экстремистских проявлений, правового просвещения граждан, в том числе несовершеннолетних", - сказал он среду на расширенном заседании коллегии прокуратуры Приморского края по итогам работы в 2021 году.

Он добавил, что в связи с этим важное значение приобретает "активный мониторинг интернет-сайтов, оперативное принятие мер по своевременной блокировке ресурсов, которые размещают экстремистские лозунги, призывы к беспорядкам".

"Не следует забывать, что одна из основных причин участия граждан в протестных мероприятиях является неудовлетворенность качеством жизни, наличие неразрешенных социальных проблем. В этой связи основной целью надзорной деятельности должно оставаться оперативное реагирование на факты бездействия и пассивности в решении социальных вопросов, особенно незащищенных слоев населения, обеспечение в полном объеме выплаты зарплат, пенсий, пособий, защиты прав граждан на охрану здоровья", - сказал Мондохонов.

Массовые беспорядки произошли в Казахстане в начале января. Мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе страны, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.