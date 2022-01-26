В России за сутки зарегистрировали еще 74 692 случая COVID-19

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 74 692 новых случая, умерли за сутки 657 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с данными оперативного штаба, опубликованными накануне, за сутки прирост новых случаев в РФ составил 6 883. Распространение варианта "омикрон" фиксируется уже в 72 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 17 регионов больше. Накануне во вторник сообщалось о 68 регионах, где обнаружен данный вариант COVID-19.

В Москве коронавирус диагностировали у 19 856 человек, в Санкт-Петербурге - у 10 581 человека, в Подмосковье у 6 709 человек.

Еще 1 710 заболевших выявили в Якутии. В Нижегородской области зарегистрировали 1 511 новых случаев, в Свердловской области - 1 364, в Пермском крае - 1 356, в Самарской области - 1 205, в ХМАО - 1 113, в Ростовской области - 1 029, в Ленинградской - 983, в Краснодарском крае - 962, в Архангельской области - 937, в Воронежской - 873, в Ставропольском крае - 863, в Калининградской области - 843, в Волгоградской - 816, в Челябинской - 797, в Омской - 625, в Оренбургской - 624, в Удмуртии - 616, в ЯНАО - 616.

Кроме того, в Иркутской области - 611 заболевших, в Тюменской - 570, в Саратовской - 567, в Красноярском крае - 536, в Бурятии - 527, в Ульяновской области - 508, в Алтайском крае - 507, в Тульской области - 450. В других регионах прирост не превышал 450 случаев.

В оперштабе также сказали, что за минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 12 226 человек, число попавших в больницу пациентов по сравнению с предшествующими сутками уменьшилось на 4,8%.

Между тем накануне штаб сообщал о резком росте числа госпитализированных: на 115% по сравнению с 24 января.

Число умерших от коронавируса за сутки больше недели остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 315 тыс. 801 случай коронавирусной инфекции, 328 105 умерших и 10 млн 99 тыс. 937 выписанных.