Число COVID-госпитализаций в Петербурге за сутки выросло почти вдвое

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 657 пациентов с COVID-19, сообщается в среду в ежедневной эпидемиологической справке, которую распространяет пресс-служба администрации губернатора.

Это стало рекордным значением пятой волны заболеваемости. Максимум четвертой волны пришелся на 21 октября - тогда сообщалось о 587 новых пациентах больниц. На пике третьей волны - в июле 2021 года - госпитализировали более 1 тыс. человек с коронавирусом в день.

За последние сутки число госпитализированных выросло в 1,9 раз. Во вторник сообщалось о 342 новых пациентах ковидных стационаров. До этого госпитализация снижалась три дня подряд.

В среднем на прошлом неделе за сутки госпитализировали 417 пациентов. Среднесуточное число госпитализаций растет последние три недели.

Заболеваемость COVID-19 как в Петербурге, так и в целом по России достигла очередного абсолютного рекорда за все время пандемии.

В Петербурге за последние сутки выявлен 10 581 заболевший коронавирусом, что на 8,8% больше, чем днем ранее. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 9 722 заболевших. С прошлой среды заболеваемость в городе выросла в 2,4 раза. Тогда сообщалось о 4 382 случаях COVID-19 за сутки.

Общее число пациентов в ковидных стационарах Петербурга за минувшие сутки увеличилось на 169 человек до 6 515 человек. При этом за день выписалось большое число пациентов - 532 человек. Предыдущие два дня из больниц выписывали более 100 за сутки.

Число коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями в стационарах за последние сутки увеличилось на 135 и составило 8 436. Они размещены в 18 ковидных стационарах (15 городских и трех федеральных). Доля свободных коек за сутки сократилась на 1% и сейчас составляет 23%.

Общее число заболевших COVID-19 и пневмониями (в стационарах и на амбулаторном лечении) в Петербурге за сутки увеличилось на 8 027 человек и сейчас составляет 68 949 человек. Дома лечатся 62 434 заразившихся.

Смертность от COVID-19 в Петербурге два дня подряд держится на уровне ниже 60 летальных случаев за сутки. За последний день от коронавируса скончались 55 человек, накануне сообщалось о 58 умерших. Максимальная смертность за все время пандемии в городе была зафиксирована 29 июня 2021 года. Тогда за сутки от коронавируса умерли 119 человек. При этом заболеваемость в тот момент не превышала 1 500 новых случаев в сутки.