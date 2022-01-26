Лавров обвинил Запад в подталкивании Киева к провокациям против России

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Запад подталкивает Украину к осуществлению прямых провокаций против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая на "правительственном часе" в Госдуме, Лавров отметил, что страны Запада "удваивают усилия" по сдерживанию России, наращивают военно-политическое давление на РФ.

"Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных маневров у наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия, и его подталкивание к осуществлению прямых провокаций против Российской Федерации", - сказал Лавров.

По словам министра, на этом фоне "особенно цинично" звучат требования к России прекратить проведение учений на собственной территории. "Разумеется, мы не будем сидеть сложа руки в этой ситуации. Ситуация вступает в противоречие с закрепленной в целом ряде международных документов равной и неделимой безопасности", - добавил глава МИД РФ.

Он отметил, что Россия примет ответные меры, если не получит конструктивный ответ от Запада на предложения о гарантиях безопасности. По словам министра, "замотать" наши проекты в бесконечных дискуссиях, - а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти ему место в этих дискуссиях, - мы не дадим".

Лавров выразил надежду, что США сдержат свое обещание предоставить письменные ответы РФ уже на этой неделе. "В зависимости от содержания этого ответа, который ожидается на этой неделе, мы будем готовить совместно с нашими коллегами из других ведомств предложения президенту", - подчеркнул он.