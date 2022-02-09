В МИД РФ не исключили, что у США есть агрессивные планы в отношении Украины

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - У России нет агрессивных планов в отношении Украины, Москва не исключает, что они есть у США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда нам приписывают агрессивные действия, да еще в отношении страны, в которой люди, многие граждане Украины, сопереживают нашу общую историю, и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины, как же мы можем вынашивать планы на некие агрессивные действия, тем более военные действия полноформатные? Это абсурд!" - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что заявления США о ситуации вокруг Украины и якобы агрессивных планах России напоминают те, которые делались перед вторжением в Ирак.

"У нас таких агрессивных планов нет, но у меня есть ощущение, что они есть у Соединенных Штатов Америки", - добавила официальный представитель МИД РФ.