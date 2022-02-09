Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0ПодробнееКёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 6:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

В МИД РФ не исключили, что у США есть агрессивные планы в отношении Украины

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - У России нет агрессивных планов в отношении Украины, Москва не исключает, что они есть у США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда нам приписывают агрессивные действия, да еще в отношении страны, в которой люди, многие граждане Украины, сопереживают нашу общую историю, и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины, как же мы можем вынашивать планы на некие агрессивные действия, тем более военные действия полноформатные? Это абсурд!" - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что заявления США о ситуации вокруг Украины и якобы агрессивных планах России напоминают те, которые делались перед вторжением в Ирак.

"У нас таких агрессивных планов нет, но у меня есть ощущение, что они есть у Соединенных Штатов Америки", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова МИД РФ Украина США

Новости по теме

Новости

Представители РФ не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году

Пандемия коронавируса

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

Председатель ОБСЕ посетит Москву 15 февраля

Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года

Ирак завершил выплату $50 млрд за вторжение в Кувейт 1990 года
Пандемия коронавируса

Королева Дании Маргрете заразилась COVID-19

Королева Дании Маргрете заразилась COVID-19

ЕС согласовал антироссийские санкции на случай военной агрессии против Украины

ЕС согласовал антироссийские санкции на случай военной агрессии против Украины

В РФ призвали США не заводить ситуацию в тупик поставками систем THAAD на Украину

В Молдавии прояснили ситуацию с назначением аудитора долга перед "Газпромом"

В Молдавии прояснили ситуацию с назначением аудитора долга перед "Газпромом"
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 400 млн

RT DE обжаловала запрет на вещание в Германии в одном из судов Берлина

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });