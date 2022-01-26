Ростехнадзор выявил на "Листвяжной" грубые нарушения правил безопасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ростехнадзор в ходе расследования аварии на шахте "Листвяжная" (Кемеровская область, входит в ХК "СДС-Уголь") выявил грубые нарушения правил безопасности, заявил заместитель начальника управления ведомства по надзору в угольной промышленности Сергей Никитин в ходе круглого стола комитета Госдумы по энергетике.

"Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте (расследования - ИФ) не будет. Причины аварии, если хотите, я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности (...), это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты", - сказал Никитин.

Среди других причин аварии он упомянул нарушение правил эксплуатации технических устройств в части использования метан-реле, использование неподходящих вентиляторов для проветривания лавы очистного забоя, ошибки в проектировании объектов.

Также Никитин отметил "неумение (работников - ИФ) пользоваться средствами изолированной защиты органов дыхания, использование в шахте и пронос в шахту телефонов, смартфонов". Со стороны регионального управления Ростехнадзора, по его словам, "наблюдалось бездействие или имитация бурной деятельности".

Никитин высказал надежду, что акт работы комиссии по расследованию причин аварии будет представлен к середине февраля.

Дело об аварии на "Листвяжной"

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора. Все обвиняемые были арестованы 27 ноября на два месяца.

Центральный районный суд Кемерово 15 декабря удовлетворил ходатайство следствия и арестовал экс-гендиректора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова, председателя совета директоров "СДС-Угля", президента и владельца холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаила Федяева, а также главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о гибели людей в шахте.

Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ, Федяеву - ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Беловский городской суд 13 декабря приостановил на 90 суток деятельность шахты "Листвяжная" по ведению горных работ, кроме горноспасательных и работ по ликвидации аварии.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Угля" принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% - Владимиру Гридину, 25% - Андрею Гридину.