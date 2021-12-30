Суд приостановил деятельность шахты Листвяжная в Кузбассе на 90 суток

Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная" Фото: Пресс-служба АПК/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Беловский городской суд на 90 суток приостановил деятельность шахты "Листвяжная" (Кемеровская область, входит в "СДС-Уголь") по ведению горных работ, кроме горноспасательных работ и работ по ликвидации аварии, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Ростехнадзора.

Соответствующее судебное постановление датировано 13 декабря.

Кроме того, 28 декабря Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу ООО "Шахта "Листвяжная" и оставил решение о приостановке без изменения, а жалобу - без удовлетворения.

"Судом было отмечено, что приостановление горных работ не влечёт приостановление деятельности по устранению выявленных нарушений и не является препятствием к их устранению. Возобновление горных работ по добыче в шахте возможно при условии разработки ООО "Шахта "Листвяжная" проектной документации, прошедшей все необходимые согласования и экспертизы", - сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. Работа шахты была приостановлена в день аварии, однако сроки приостановки ранее не раскрывались.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора. Все обвиняемые были арестованы 27 ноября на два месяца.

15 декабря Центральный районный суд Кемерово удовлетворил ходатайство следствия и арестовал экс-гендиректора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова, председателя совета директоров "СДС-Угля", президента и владельца холдинга "Сибирский деловой союз" СДС Михаила Федяева, а также главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о гибели людей в шахте.

Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ, Федяеву - ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций "СДС-Угля" принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.