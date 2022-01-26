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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
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В России стартовали клинические исследования назальной формы "Спутника V"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Клинические исследования назальной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" начались в РФ, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Сеченовский университет продолжает набор добровольцев для участия в клиническом исследовании комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Разработчик - НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Дата начала исследования - 26 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что активная фаза исследования займет полгода, в нее планируется включить 400 участников.

Как отмечает пресс-служба, все участники исследования после вакцинации получат сертификат о вакцинации, QR-код и денежное вознаграждение. Результаты проведенных доклинических исследований уже подтвердили, что назальная вакцина отличается меньшим количеством нежелательных реакций.

Ранее правительство выделило 187,8 млн руб. на проведение I-II фаз клинических исследований интраназальной формы вакцины от коронавируса.

Минздрав России 12 октября 2021 г. одобрил проведение клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.

При этом выпуск препарата на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года, сообщила 30 декабря пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на разработчиков вакцины.

Также разрешение на начало II-III фаз клинических исследований собственной комбинированной назальной вакцины GNR-099 на основе "Спутника V" 20 декабря получила компания "Генериум", которая ранее приобрела у центра им. Гамалеи лицензию на ее разработку.

Разработчики "Спутника" рассчитывают, что его интраназальная форма позволит ранее привитому инъекционной формой препарата человеку иметь стерильный иммунитет более шести месяцев - человек не только не заразится сам, но и не сможет быть переносчиком заболевания, сообщил ранее "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Хроника коронавируса. Январь.

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Спутник V коронавирус

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