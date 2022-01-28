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В Японии представили план доклинических испытаний "Спутника V" и "Спутника Лайт"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Японская клиника Hibiya Kokusai Clinic решила провести доклинические испытания российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщило в Facebook российское посольство в Токио.

"Представители руководства Hibiya Kokusai Clinic К.Косака и А.Судзуки в своем выступлении сделали акцент на преимуществах российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе, который подтверждается многочисленными исследованиями и публикациями", - говорится в сообщении.

Руководство медицинского учреждения отметило, что вакцинация российскими препаратами проводится в рамках испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения их эффективности врачами.

Япония Спутник V Hibiya Kokusai Clinic

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