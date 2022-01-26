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Детский омбудсмен заявила о взрывном росте обращений на тему конфликтов в школах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о серьезном росте обращений в ее адрес по поводу конфликтов детей в школах.

"Тенденция, заставляющая задуматься, - это взрывной рост обращений на тему травли и конфликтов в учебных заведениях", - сообщила она в среду на XVIII съезде уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

По ее словам, "каждое четвертое обращение как раз связано с этой проблематикой".

Уполномоченный отметила, что в ходе съезда омбудсменов будет сформирована карта действий для решения таких проблем.

Львова-Белова сообщила также, что количество обращений, касающихся проблем с устройством детей в дошкольные учреждения, выросло по итогам прошлого года в два раза по сравнению с 2020 годом.

"Статистика показывает, что сложной проблемой в сфере образования уже который год остается устройство детей в детские сады. В прошлом году половина обращений касалась как раз этой темы - 691 обращение из 1365. К тому же эта цифра выросла в два раза в сравнении с 2020 годом", - сказала Львова-Белова

По ее словам, поступают также обращения о проблемах с устройством детей в школу, но их в шесть раз меньше, чем обращений по детским садам.

Количество детей, обучающихся на семейной форме образования, за последние два года увеличилось более чем в два раза, проинформировала омбудсмен. "Скорее всего, эти цифры связаны с пандемией (коронавируса - ИФ), с появлением цифровых технологий, но на данный момент это 44 167 обучающихся, нам нужно быть готовыми к возникающим в связи с этим вызовам", - заявила Львова-Белова.

Мария Львова-Белова

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