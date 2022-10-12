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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Детский омбудсмен выступила за создание альтернативы воспитательным колониям

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Необходимо создать альтернативы воспитательным колониям для несовершеннолетних правонарушителей, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

"Очень важно, чтобы мы нашли альтернативу воспитательным колониям, чтобы у нас появились новые форматы, по крайней мере, для ребят, которые совершили правонарушение, но в целом не требуют каких-то ограничительных мер", - сказала она, выступая на III Межрегиональном форуме "Подростки 360" в Новосибирске в среду.

По ее мнению, одним из лучших вариантов профилактики правонарушений и реабилитации трудных подростков - это трудовая занятость.

"Дайте им возможность зарабатывать, и многие вещи произойдут сами собой", - считает детский омбудсмен.

"Мы сейчас проговорили это с министром труда и социальной защиты Антоном Валерьевичем Котяковым, министром внутренних дел Владимиром Александровичем Колокольцевым, чтобы искать новые форматы, новые требования к трудоустройству подростов", - добавила она.

Мария Львова-Белова
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