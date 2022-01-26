Дума отменила запрет на приватизацию земли в водоохранных зонах

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении правительственный законопроект № 1260569-7 о праве граждан и бизнеса приватизировать в городах земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Эти поправки в Земельный кодекс правительство внесло в палату в октябре 2021 года. Их разработал Росреестр.

Сейчас, по закону, находящиеся в государственной или муниципальной собственности участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничены в обороте и не могут быть переданы в частную собственность. Принятый закон убирает из-под данного ограничения второй пояс зон санитарной охраны. На практике первая зона - строгого режима, территория водозабора; вторая зона - это территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам, озерам.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что приватизация таких земель не создаст угрозу загрязнения водоемов, поскольку "соблюдение требований санитарного законодательства не зависит от вида права на земельный участок".

Росреестр также отмечал, что из-за действующих ограничений тысячи граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не могут оформить в собственность земельные участки под принадлежащими им объектами недвижимости, даже по "дачной амнистии", а также передать их по наследству.

В пояснительной записке к принятому закону также сообщается, что запрет на приватизацию земельных участков во второй зоне существенно влияет на доходы региональных и местных бюджетов.

"За период с 1980 года по 2010 год (годы введения действующих ограничений по второму поясу ЗСО Московского водопровода) в границах второго пояса ЗСО в Московской области были построены 7466 объектов капитального строительства, включая 33 многоквартирных жилых дома, 5255 индивидуальных жилых домов, 2153 объекта нежилого назначения, включая промышленные объекты, объекты торговли и логистические комплексы", - говорится в пояснительной записке. В ней отмечается, что принятие законопроекта позволит мобилизовать в консолидированный бюджет только Московской области не менее 4,5 млрд рублей ежегодно в виде доходов от продажи и перераспределения земельных участков.