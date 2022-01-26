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В Адыгее два человека погибли в аварии с участием "КАМАЗа"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на автодороге Кужорская-Сергиевская Гиагинского района в Адыгее, погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП произошло в среду около 13:10. Двигавшийся по главной дороге "КАМАЗ" с прицепом столкнулся на перекрестке с выезжавшим со второстепенной дороги легковым автомобилем. Два человека, находившиеся в легковушке, погибли, их данные устанавливаются, уточнили в пресс-службе.

Грузовиком управлял житель Краснодарского края. Он не пострадал. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Адыгея ДТП

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