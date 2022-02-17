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Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Кемерово

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще трое пострадали в массовом ДТП в Кемерово, сообщает в четверг пресс-служба областного полицейского главка.

Авария случилась в 06:30 по местному времени (02:30 мск) на 298 км трассы Р255 "Сибирь", последовательно столкнулись пять автомобилей.

"Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком МАЗ с полуприцепом. После этого легковой автомобиль отбросило на "ГАЗель", с которой впоследствии столкнулись "Mitsubishi Outlander" и "Daewoo Matiz", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии погибли четыре человека: водитель и два пассажира ВАЗ-2109 и водитель "Daewoo Matiz". Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажир "Daewoo Matiz", а также водитель и пассажир "ГАЗели".

В свою очередь, пресс-секретарь кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил "Интерфаксу", что пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, еще два человека в - среднем. Кроме того, два участника аварии отказались от медицинского осмотра.

Кемерово

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