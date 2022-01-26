"Омикрон" стал доминирующим в России штаммом

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в РФ, на него и другие не доминирующие штаммы приходится более 52% новых случаев заболевания, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По состоянию на сегодняшний день случаи штамма "омикрон" зафиксированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Она напомнила, что показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тыс. населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%. Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 231 и возрос на 102,4%.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, затем - в странах Европы, Азии и в США, где вызвал резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за высокой скорости распространения, большей, чем у всех предыдущих штаммов.