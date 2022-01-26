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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
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Голикова попросила регионы ввести необходимые ограничения из-за "омикрона"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Из-за распространения в РФ штамма "омикрон" и ростом заболеваемости регионам необходимо ввести ряд ограничительных мер, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Об этом Голикова заявила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

По ее словам, в ближайшее время нагрузка на больницы и поликлиники в стране вырастет, это видно по развитию ситуации с заболеваемостью в РФ. Разница между наблюдаемыми пациентами на амбулаторном и стационарном этапе на данный момент составляет 7,9 раз.

Ранее в ходе совещания Голикова также сообщила, что "омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в РФ.

"По состоянию на сегодняшний день случаи штамма "омикрон" зафиксированы в 72 регионах страны. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%", - сообщила вице-премьер.

Хроника коронавируса. Январь.

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Татьяна Голикова Владимир Путин Коронавирус

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