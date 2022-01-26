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Соцсеть "ВКонтакте" вошла в перечень сайтов с бесплатным доступом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов на заседании в среду включила в него крупнейшую российскую соцсеть "ВКонтакте", сообщил "Интерфаксу" один из участников комиссии.

Он добавил, что также в перечень вошел портал госуслуг.

Доступ к онлайн-ресурсам, включенным в перечень социально значимых сайтов, будет бесплатным для граждан, их можно будет использовать при нулевом балансе.

В пресс-службе VK (ранее Mail.ru Group, владеет соцсетью "ВКонтакте") заявили, что приветствуют это решение. "Мы убеждены, что социальные сети стали уже неотъемлемой частью нашей жизни и закрепили за собой статус социально значимого ресурса. Соцсети являются удобным и эффективным инструментом для коммуникаций, обучения, ведения собственного бизнеса, а также источником важной информации", - сказали в пресс-службе VK.

"Ежемесячная аудитория ВКонтакте составляет более 70 млн пользователей рунета. Поэтому предоставление бесплатного доступа к соцсети как к общественно значимому ресурсу является логичным и последовательным шагом для развития интернета и для цифровизации", - добавили в VK.

Согласно постановлению правительства, для включения в список социально значимых интернет-ресурсы должны отвечать ряду критериев. В частности, они должны иметь дневную активную аудиторию более 5 млн пользователей, не менее 5000 страниц органов власти, а также страницы государственных СМИ.

Президент РФ в июле 2021 года подписал закон, который закрепляет в законе "О связи" (126-ФЗ) обязанность операторов связи предоставлять россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам. Перечень таких ресурсов должна сформировать специальная правительственная комиссия.

ВКонтакте

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