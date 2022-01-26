Минцифры проанализирует трафик "ВКонтакте" и Госуслуг для бесплатного доступа к сайтам

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минцифры до 15 мая текущего года проанализирует трафик портала Госуслуг и социальной сети "ВКонтакте", чтобы обеспечить граждан возможностью безвозмездно пользоваться сервисами, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Ранее в среду эти ресурсы были внесены в список социально значимых сайтов решением правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов.

"По итогам заседания правительственной комиссии Роскомнадзор должен в течение 7 дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ. До 15 мая 2022 года Минцифры проанализирует трафик, который обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться сервисами", - пояснили в аппарате Чернышенко.

В ходе заседания правкомиссии было отмечено, что "ВКонтакте" соответствует всем требованиям социально значимых сайтов, поскольку там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. При этом наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включенным в перечень.

"Таким образом, обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, на следующем заседании комиссии будет рассмотрен вопрос о включении в перечень соцсети "Одноклассники", а также определен список сайтов органов власти, к которым будет установлен бесплатный доступ.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2021 года подписал закон, который закрепляет в законе "О связи" (126-ФЗ) обязанность операторов связи предоставлять россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам. Перечень таких ресурсов должна сформировать специальная правительственная комиссия.