Уголовное дело возбудили после ложных сообщений о "минировании" школ в Магадане

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следователи в Магаданской области возбудили уголовное дело по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма в учебных заведениях, сообщило в четверг следственное управление СКР по региону.

"Утром 20 января на электронную почту 29 учреждений образования и культуры Магадана, а также УМВД России по Магаданской области поступили сообщения о минировании учебных заведений областного центра", - говорится в сообщении.

Оперативные службы проверили здания, взрывные устройства не были обнаружены.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Как сообщалось, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин в связи с эвакуацией всех школ Магадана, а также Северо-Восточного государственного университета после сообщений о ложном акте терроризма поручил руководству следственного управления СКР по региону организовать проверку и представить доклад о ситуации.