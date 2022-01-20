Школьников и студентов Магадана эвакуировали после сообщений о "минировании"
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Уроки в школах Магадана в четверг отменены из-за сообщений о минировании, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель пресс-службы областного правительства.
"Уроки пройдут в дистанционном формате. Родителей уведомили о произошедшем. Сейчас на местах работают оперативные службы", - сказал собеседник агентства.
Аналогичные сообщения поступили в лицеи и колледжи города. Учащиеся покинули здания. Ведутся проверки.