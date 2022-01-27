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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Забайкалье

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Три человека погибли при пожаре в частном доме в селе Газ-Завод в Забайкальском крае в четверг, сообщает региональный главк МЧС России.

"На момент прибытия первого подразделения в доме наблюдалось задымление. Во время разведки звеном газодымозащитной службы внутри здания было обнаружено возгорание на площади два квадратных метра и тела трех мужчин без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

В тушении задействованы девять сотрудников пожарно-спасательной части № 17.

Забайкальский край МЧС

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