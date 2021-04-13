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Семья из трех человек погибла при пожаре в Забайкалье

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Семья из двух взрослых и маленького ребенка погибла в ночь на вторник при пожаре в одном из домов поселка Новокручининский в Забайкальском крае, сообщает региональный главк МЧС России.

Как отмечается, к моменту прибытия пожарных огонь уже охватил весь дом. В ходе тушения пожара было обнаружено тело ребенка 2018 года рождения. Во время разбора конструкций дома были найдены тела мужчины и женщины. Жилой дом площадью 42 кв. метра сгорел полностью.

Региональное следственное управление СК РФ сообщает, что начата доследственная проверка.

"Установлены личности погибших, это 22-летняя девушка, двухлетняя дочь, а также отец девушки 1969 года рождения. Назначено производство судебных медицинских экспертиз для выяснения причин смерти", - отмечает следствие.

Кроме того, будет проведена судебная пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания и его источника. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная проводка.

Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и о профилактике правонарушений в отношении несовершеннолетних.

СК РФ Забайкалье

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