Заксобрание Приамурья согласилось запретить продажу зажигалок школьникам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Депутаты заксобрания Амурской области поддержали законопроект о запрете продавать детям товары со сжиженным газом - зажигалок и газовых баллончиков, сообщила пресс-служба парламента региона.

Запрет инициировала прокуратура, обеспокоенная появлением новых видов подростковой токсикомании - сниффинга. Кроме того, ранее федеральная правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рекомендовала регионам ввести такие законодательные запреты.

Запрет затронет баллоны любой емкости и устройства со сжиженным углеводородным газом. Это зажигалки и баллончики, которые используются для их заправки и работы газовых туристических плит.

В связке с этим законом в первом чтении также был поддержан закон, который устанавливает административную ответственность за нарушение вводимого запрета. Граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, организации - на сумму до 50 тысяч рублей.