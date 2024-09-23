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Правительство одобрило законопроект о запрете продажи детям баллончиков для сниффинга

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило положительный проект отзыва на законопроект о запрете продажи детям баллончиков со сжиженным газом, используемых для сниффинга (вид токсикомании).

"Правительство РФ законопроект поддерживает при условии его доработки с учетом замечания", - говорится в проекте отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс".

Законопроект № 657523-8 в июле в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает внесение в закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" и закон "Об образовании в РФ" изменений, направленных на введение запрета продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Перечень таких товаров и порядок его формирования будут утверждаться правительством.

Законопроект необходимо доработать в части приведения его положений, касающихся срока вступления в силу закона, так как положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного правового акта, указали в правительстве.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в понедельник сообщил в своем телеграм-канале, что эта инициатива будет рассмотрена уже в самое ближайшее время.

"На этой неделе рассмотрим законопроект, запрещающий продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров, которые они используют не по назначению, а для сниффинга", - написал Володин.

Вячеслав Володин Правительство Госдума
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