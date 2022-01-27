Загорелся Центральный рынок Назрани

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Назрани случился пожар на рынке на улице Фабричная, там горит торговый павильон, сообщили в ГУ МЧС по Ингушетии. Информации о пострадавших у МЧС нет. Территорию рынка оцепили.

Пожар произошел на территории ООО "Универсальный крытый рынок", уточнили в прокуратуре республики. По факту началась прокурорская проверка. Прокуроры выяснят причину возгорания и проверят соблюдение на предприятии требований противопожарной безопасности.