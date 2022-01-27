Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:23Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 130 423+3 495 205

Загорелся Центральный рынок Назрани

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Назрани случился пожар на рынке на улице Фабричная, там горит торговый павильон, сообщили в ГУ МЧС по Ингушетии. Информации о пострадавших у МЧС нет. Территорию рынка оцепили.

Пожар произошел на территории ООО "Универсальный крытый рынок", уточнили в прокуратуре республики. По факту началась прокурорская проверка. Прокуроры выяснят причину возгорания и проверят соблюдение на предприятии требований противопожарной безопасности.

Ингушетия Назрань МЧС

Новости по теме

Новости

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Петербурге после медицинского обследования погибли три пациента

При правительстве создана оперативная рабочая группа по "омикрону"

При правительстве создана оперативная рабочая группа по "омикрону"

Индекс МосБиржи на открытии торгов снизился на 1,8% под давлением падающих мировых рынков

Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

Рубль слегка снизился к доллару и почти не изменился к евро на старте торгов

Медведев заявил, что предложения по гарантиям безопасности нужно закрепить документально

В Госдуме и Совфеде заявили, что РФ может перейти к военно-техническому ответу НАТО

Что произошло за день: среда, 26 января

МИД РФ подтвердил, что Москва получила ответ США на предложения по безопасности

МИД РФ подтвердил, что Москва получила ответ США на предложения по безопасности

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });