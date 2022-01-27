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Пожар на рынке в Назрани полностью ликвидирован

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на городском рынке в центре Назрани, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Ингушетии в четверг.

"Локализация пожара в 9:30, полная ликвидация - в 10:15", - сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составила 800 кв. м. К тушению привлекались 33 сотрудника от МЧС и восемь единиц спецтехники. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в Назрани по улице Фабричная, 26 поступило в 8:05. По прибытии на место пожарных расчетов было установлено, что горит торговый павильон на территории городского рынка.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В связи с пожаром на территории ООО "Универсальный крытый рынок" в Назрани организована прокурорская проверка.

Назрань

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