Балтфлот в Калининградской области усилен звеном истребителей Су-30СМ2

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Парк самолетов смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота, дислоцированного на территории Калининградской области, пополнился четырьмя новыми многоцелевыми истребителями Су-30СМ2, сообщил Западный военный округ (ЗВО) в четверг.

"Балтийский флот с поступлением новых самолетов существенно повысит свою боевую мощь. Летчики уже прошли соответствующую подготовку и в ближайшее время начнут осваивать новые машины", - сказал командующий войсками ЗВО Александр Журавлёв, которого цитирует пресс-служба округа.

По словам военачальника, ожидается, что перевооружение смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота с самолетов Су-24М на самолеты Су-30СМ2 в полтора раза повысит его боевой потенциал.

Ранее - в 2016-2018 годах - в полк были поставлены восемь самолетов Су-30СМ, сказано в сообщении.

Звено истребителей Су-30СМ2 прибыло в четверг на аэродром в городе Черняховске Калининградской области. Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, откуда перелетели в Калининградскую область, информирует пресс-служба.

Основным отличием самолета Су-30СМ2 от его предшественника Су-30СМ является замена импортного оборудования на отечественные аналоги. Улучшены тактико-технические характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления. Также расширены возможности использования управляемых авиационных средств поражения класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" с увеличением дальности их применения.