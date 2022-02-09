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Модернизированные истребители Су-30СМ2 смогут управлять ударными дронами

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Модернизированные истребители Су-30СМ2 получат возможность вести совместные боевые действия с ударными беспилотниками, в том числе с С-70 "Охотник", сообщила газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"Морские истребители Су-30СМ2 получат возможность обмениваться информацией с дронами и даже управлять ими. Благодаря этому самолеты будут обнаруживать противника и атаковать его на расстоянии в сотни и тысячи километров", - говорится в публикации.

По данным источников издания в военном ведомстве, для Су-30СМ2 дорабатывается комплекс связи, который позволит истребителям контролировать крупные беспилотники, включая С-70 "Охотник".

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"Аппаратура будет унифицирована со стоящей на борту истребителей пятого поколения Су-57. По словам собеседников издания, работы в этом направлении уже ведутся", - отмечается в статье.

Как сообщал "Интерфакс", 20 января 2022 года морская авиация ВМФ РФ впервые получила четыре модернизированных истребителя Су-30СМ2. Контракт на поставку Су-30СМ2 для ВКС и ВМФ России был подписан на форуме "Армия-2020". Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ведомство закажет 21 истребитель новой постройки.

По данным разработчика, боевые возможности Су-30СМ2 существенно расширены за счет нового ассортимента управляемого вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", применяемого по воздушным, наземным (в т.ч. радиолокационным) и морским целям, а также увеличения дальности его применения.

Кроме того, обновленный истребитель получил улучшенные характеристики оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса, комплекса средств радиоэлектронного противодействия, радиолокационной системы управления с увеличением дальности обнаружения воздушных целей. Также в рамках модернизации Су-30СМ2 импортное оборудование заменено на отечественные аналоги.

В настоящее время среди российских тяжелых ударных беспилотников в наиболее продвинутой стадии находятся работы по 20-тонному беспилотнику "Охотник" разработки компании "Сухой" и БЛА "Альтиус" массой 6 тонн (Уральский завод гражданской авиации, УЗГА).

Российские военные сообщали об отработке взаимодействия "Охотника" с самолетом-лидером Су-57 "по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО".

Минобороны РФ Су-30СМ2

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