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В Тверской области мать избила кулаком плакавшего младенца

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Тверской области, подозреваемой в нанесении тяжелых травм своему ребенку. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 26 января в поселке Южный Нелидовского городского округа Тверской области.

По версии следствия, ребенок, которому меньше года, периодически просыпался, плакал, капризничал, чем вызвал раздражение у матери. Она несколько раз ударила малыша кулаком. В результате ребенок получил множественные гематомы и переломы костей черепа, после чего был госпитализирован в больницу.

Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего).

Женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Тверская область

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